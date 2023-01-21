Лимит электроэнергии на Киев в субботу, 21 января, составит 927 МВт в день (615 МВт ночью).

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

По его словам, завтрашний лимит меньше сегодняшнего (952 МВт), но, поскольку это будет выходной, потребности столицы покроют на 63% (а не на 60%, как сегодня).

Лимиты дня Днепра и области: 1123 МВт днем (1121 МВт ночью), будут закрыты 51% потребности. Сегодняшний лимит – 1192 МВт (54%).

При этом сам Коваленко пишет о том, что "удалось несколько увеличить генерацию в системе: энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции".

Ранее мы писали, что, по словам Сергея Коваленко, поставки электроэнергии в Киев переживают новый кризис. Сейчас столица получает только 60% необходимых объемов, из которых 40% идет на объекты критической инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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