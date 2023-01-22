В понедельник, 23 января, в Киеве продолжат действовать графики плановых отключений света, хотя дневные лимиты потребления будут немного снижены: с 985 МВт до 948 МВт.

Об этом сообщает в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, это позволит обеспечить 65% потребности электроэнергии в пиковые часы.

В Днепре завтра ограничения будут выше, чем сегодня - на день выделено 1149 МВт, что позволит покрыть 52% потребностей.

"Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще не настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки", - добавил Коваленко.

Ранее мы писали, что, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии по состояние на утро 22 января - несколько больше, чем вчера. Дефицит мощности остается существенным.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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