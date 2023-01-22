Потребление электроэнергии по состояние на воскресное утро, 22 января, - несколько больше, чем вчера. Дефицит мощности остается существенным.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В связи с выходными до всех облэнерго доведены большие лимиты потребления, чем вчера.

Причина дефицита все та же - устранение повреждений, нанесенных российской ракетной атакой 14 января.

Напомним, после последней ракетной атаки Зеленский раскритиковал западных союзников, не готовых давать Украине оружие.

Как писала "Страна", с утра в Киеве, Одессе и Днепре действуют графики плановых отключений света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.