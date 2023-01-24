В Киеве и области, а также Днепропетровской области завтра, 24 января, будут круглосуточно действовать плановые отключения света, а в Одесской области - только днем.

В Укрэнерго озвучили объемы ограничения потребления электроэнергии на завтрашний день:

Киев (днем 981 МВт/ночью 642 МВт);

Киевская область (днем 701 МВт/ночью 590 МВт);

Одесская область (днем 600 МВт/ночью 435 МВт);

Днепропетровская область (днем 1186 МВт/ночью 1170 МВт).

Ранее губернатор сообщал, что для Одесской области могут увеличить лимиты потребления электричества.

Также в "Укрэнерго" рассказали о текущей ситуации со светом: производство электричества увеличилось, но дефицит существенный.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.