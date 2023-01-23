В Киеве с начала января 2023 года обновлено уже 16 температурных рекордов. Это больше, чем за весь 2022 год, когда в столице было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным синоптиков, в пятницу, 20 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 7,3 градуса тепла, что на 2,4 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1952 года.

"Климатическая норма превышена на 12,1 градуса, что соответствует погоде начала апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того, максимальная температура в столице поднялась до 10,2 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1952 года на 4,1 градуса.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 4,6 градуса. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1952 году и равнялось 2,9 градусов.

В начале января в Киеве три дня подряд фиксировали рекордное тепло.

Также сообщалось, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.

Между тем, с 23-24 января в Украине ожидается похолодание.