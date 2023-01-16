Завтра ожидается сильный ветер. Фото: pixabay

Во вторник, 17 января, в Украине ожидается сильный ветер. В некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, направление ветра ожидается южное, юго-восточное, порывы до 15-22 метров в секунду.

Завтра местами ожидаются дожди, в основном на западе и севере, а также в южной части Украины. В восточных областях и в центре - густая облачность или туманы. 

Температура воздуха в течение дня во вторник будет составлять +4...+8 градусов, на юге - +7...+12 градусов, в Крыму до +15 градусов. На северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее, ночью до -4 градусов, днем ​​0...+3 градуса.

В Киеве 17 января ожидается влажная погода с периодическим дождем, сильный южный ветер. Ночью в столице ожидается +1...+3 градуса, завтра днем - ​​+4....+6 градусов.

В ближайшие дни, 18-20 января, еще продержится теплая погода, к концу недели - похолодает, сообщила Диденко. 

"Колебания температуры воздуха будут пестрыми со значительными контрастами по регионам, поэтому внимательно и ежедневно следим вместе за развитием синоптической ситуации", - пишет синоптик.

прогноз погоды

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что пик потепления придется на Крещение.

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