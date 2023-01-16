В понедельник, 16 января, синоптики обещают облачную погоду. Местами пройдут осадки.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В большинстве западных областей ночью шел умеренный дождь и мокрый снег. Днем там также обещают небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков, только в восточных областях ночью шел небольшой снег.

В юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В северной части на дорогах местами гололедица.

Температура в течение суток от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве днем от 1 до 3 тепла. Облачно без существенных осадков.

Прогноз погоды на понедельник

Синоптики также предупреждают о подъеме воды в реках. На участке Верхнего Днепра в Черниговской области возможно нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами, начальное затопление жилых домов пгт. Любеч. На притоке Десны на реке Снов будет держаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения.

Карта подъема воды

Напомним, что ранее синоптик прогнозировала европейскую зиму в Украине в ближайшие два дня.

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