Сейчас птенцам почти месяц. Фото: Facebook

Работники станции "Академик Вернадский" показали, как подросли вылупившиеся на антарктическом острове маленькие пингвинята в начале декабря.

Фото маленьких птенцов публикуют на странице Национального антарктического научного центра. 

Сейчас птенцам почти месяц. Цвет их пуха изменился с серого на бело-серый. Ученые отмечают, что вскоре пингвинята начнут линять и менять его на перья, как у взрослых пингвинов.

"Птенцы еще остаются в гнезде. Кормят их поочередно родители наловленным в океане крилем. Чтобы поесть, пингвинята залезают клювом папе или маме в рот, а тот "поставляет" из пищевода порции "вкусняшек". Со стороны это иногда может выглядеть так, будто взрослый пингвин пытается проглотить малыша!", - говорится в сообщении.

маленькие пингвинята на станции "Вернадского"маленькие пингвинята на станции "Вернадского"маленькие пингвинята на станции "Вернадского"маленькие пингвинята на станции "Вернадского"маленькие пингвинята на станции "Вернадского"маленькие пингвинята на станции "Вернадского"маленькие пингвинята на станции "Вернадского"

Ранее мы писали, что в ноябре станцию "Вернадского" засыпало рекордным слоем снега. Сугробы под 3,5 метров, по крышам ходили пингвины.

Также напомним, в начале прошлого года украинские полярники показали видео, в котором пингвины строем маршируют к океану чтобы полакомиться рыбой. Таким образом пингвины спасаются от хищников.

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