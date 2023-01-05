Работники станции "Академик Вернадский" показали, как подросли вылупившиеся на антарктическом острове маленькие пингвинята в начале декабря.

Фото маленьких птенцов публикуют на странице Национального антарктического научного центра.

Сейчас птенцам почти месяц. Цвет их пуха изменился с серого на бело-серый. Ученые отмечают, что вскоре пингвинята начнут линять и менять его на перья, как у взрослых пингвинов.

"Птенцы еще остаются в гнезде. Кормят их поочередно родители наловленным в океане крилем. Чтобы поесть, пингвинята залезают клювом папе или маме в рот, а тот "поставляет" из пищевода порции "вкусняшек". Со стороны это иногда может выглядеть так, будто взрослый пингвин пытается проглотить малыша!", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в ноябре станцию "Вернадского" засыпало рекордным слоем снега. Сугробы под 3,5 метров, по крышам ходили пингвины.

Также напомним, в начале прошлого года украинские полярники показали видео, в котором пингвины строем маршируют к океану чтобы полакомиться рыбой. Таким образом пингвины спасаются от хищников.