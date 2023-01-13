В этом году "крещенских" морозов не будет. Температура воздуха в Украине 18-19 января поднимется до +7...+11, а на крайнем юге до +15 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Завтра, 14 января, температура воздуха будет держаться в районе 0...+3 градусов, на западе Украины и в Крыму - +3...+8 градусов, на северо-востоке (Сумская, Харьковская, Луганская, Полтавская области) ожидается от 2 градусов мороза до 1 тепла.

Ветер будет юго-западным, на востоке – восточным, умеренным.

В большинстве областей Украины – без осадков, только на западе возможен дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

В Киеве 14 января дождя или снега не ожидается. Вечером ожидается 0...-2 градуса, ночью до -1...-4 градусов, завтра днем ​​в столице около нуля.

В дальнейшем ожидается потепление с пиком до +7...+10 градусов 18-19 января.

Напомним, синоптик предупредила, что с 23-24 января ожидается похолодание.

Ранее мы писали, что в турецкой Анталии бушевал сильнейший шторм, порывы ветра достигали 70 метров в секунду. Высота волн на пляжах достигала 6 метров, на курортах повалены деревья, повреждены десятки автомобилей.

Также мы рассказали, что в Yasno прогнозируют улучшение ситуации с электроснабжением Киева после потепления, которое, по некоторым прогнозам, начнется уже сегодня.