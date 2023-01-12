В турецкой Анталии уже второй день сильнейший шторм. Порывы ветра достигают 70 метров в секунду. Высота волн на пляжах достигает 6 метров, на курортах повалены деревья, повреждены десятки автомобилей.

Об этом сообщает телеканал TRT 1.

Практически все средиземноморское побережье Турции поражено стихией. Во многих населенных пунктах проливные дожди вызвали наводнения, превратившие улицы в реки.

Самый же сильный ветер, по данным метеорологов, был зафиксирован в провинции Испарта, прилегающей к Анталии: 102 км/ч.

Аномальная погода в Анталье установилась с выходных. В воскресенье метеорологи зафиксировали там температурный рекорд - самую высокую температуру за последние 92 года, которая составляет 19,1 градуса.

В январе прошлого года в Анталии впервые за последние почти три десятка лет выпал снег. Также сообщалось, что в летние месяцы 2021 года в Анталии были побиты температурные рекорды, с середины прошлой недели температура воздуха начала снижаться.

Несколько лет назад "Страна" публиковала видео мощного урагана в Анталии, во время которого погибла женщина.