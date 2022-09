Атлантическую Канаду на минувших выходных накрыл мощный шторм "Фиона". Многие дома в Новой Шотландии оказались повреждены, у них сорваны крыши, выбиты окна, есть повреждения от повалившихся деревьев. Обломки деревьев перекрыли автодороги.

Об этом сообщают канадские СМИ.

По последним данным, из-за шторма "Фиона" погибли пять человек на Карибских островах, еще одна женщина скончалась в Канаде, ее тело нашли спасатели.

Conditions are like nothing we’ve ever seen. We are logging reports of downed trees and wires but will only be responding to emergency calls. -Dispatcher Kelly ☎️ pic.twitter.com/gX7YPTPDSN