Атлантическую Канаду на минувших выходных накрыл мощный шторм "Фиона". Многие дома в Новой Шотландии оказались повреждены, у них сорваны крыши, выбиты окна, есть повреждения от повалившихся деревьев. Обломки деревьев перекрыли автодороги.

Об этом сообщают канадские СМИ.

По последним данным, из-за шторма "Фиона" погибли пять человек на Карибских островах, еще одна женщина скончалась в Канаде, ее тело нашли спасатели.

Conditions are like nothing we’ve ever seen. We are logging reports of downed trees and wires but will only be responding to emergency calls. -Dispatcher Kelly ☎️ pic.twitter.com/gX7YPTPDSN — Charlottetown Police (@ChtownPolice) September 24, 2022

Порывы ветра достигали 150 км/ч, а уровень осадков составил почти 100 мм. На видео можно увидеть, как дома и машины плавают по городам в потоках воды.

Как сообщила глава Минобороны Анита Ананд, к ликвидации последствий шторма привлекли военных. Они будут, в частности, восстанавливать работу транспорта и убирать поваленные деревья.

Более 242 тыс. жилых домов и офисов в Новой Шотландии остаются без электричества, еще у свыше 80 тыс. человек на Острове Принца Эдварда нет света.

Электричество также не поступает в дома примерно 2 тыс. человек в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. С такими же проблемами столкнулись более 13 тыс. человек в Нью-Брансуик.

Напомним, что недавно на Курскую область РФ обрушился сильнейший ураган с торнадо. Были разрушены дома, погибли люди.

А на Японию обрушился один из самых мощных в истории тайфунов.