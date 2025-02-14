В Украине ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против экс-президента, народного депутата от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, совладельцев группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Введенные меры включают серьезные ограничения на экономическую и юридическую деятельность и даже передвижение внутри страны, блокирование активов, лишение государственных наград и т.д.

Особое внимание санкции привлекли тем, что под них попал экс-президент Петр Порошенко.

Слухи об этом ходили с января. И тогда же уже анализировали мотивы власти ввести Порошенко в санкционный список.

Цель - минимизировать его политическое, медийное и экономическое влияние на процессы в стране с учетом вероятности окончания войны и последующих выборов. У Порошенко огромный антрейтринг и сам он вряд ли представляет большую угрозу для Зеленского как соперник на выборах. Но у него есть своя большая медийно-политическая инфраструктура – фракция в парламенте и во многих местных советах, свои медиа, включая два телеканала, сетка блогеров и ЛОМов. И эту инфраструктуру Порошенко мог бы на выборах предложить любому конкуренту Зеленского. Например, Залужному.

Поэтому через санкции, которые подразумевают блокировку всех активов и счетов, деятельность Порошенко и его возможности влиять на политическую ситуацию власти хотят сильно ограничить.

Также показательно, что под санкции попали и ряд крупных украинских олигархов - Коломойский, его партнер Геннадий Боголюбов и владелец Полтавского ГОКа Константин Жеваго. Не исключено, что это подготовка к изъятию лицензий на разработку привлекательных месторождений в рамках готовящейся сделки по полезным ископаемым с американцами. Как сообщала "Страна", Коломойскому и Боголюбову принадлежат крупнейшие в мире месторождения марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне (Днепропетровская область). А структуры Жеваго разрабатывают одно из крупнейших железорудных месторождений Украины в Полтавской области. Санкции СНБО позволяют лицензии на эти месторождения отобрать.

Что это означает и как связано с переговорами об окончании войны и подготовкой к выборов, анализирует "Страна".

Выборы и месторождения

Подробно о санкциях против Порошенко, Медведчука, Коломойского, Боголюбова и Жеваго, мы писали здесь. Если вкратце, то, по всей видимости, для их введения были внутри- и внешнеполитические мотивы. О первых - чуть ниже.

Во втором случае санкции могут служить методом обеспечения сделки по полезным ископаемым, которая сейчас обсуждается между Киевом и Вашингтоном. Богатые месторождения, которые подконтрольны структурам Коломойского, Боголюбова и Жеваго и которые у них на основании санкций можно отобрать, вполне подходят для передачи под контроль американцев в качестве оплаты за военную помощь. Вероятно, перечень владельцев месторождений, против которых будут введены санкции СНБО ради конфискации у них лицензий на добычу полезных ископаемых, указанными выше фамилиями не ограничится (например, глава налогового комитета Данил Гетманцев угрожает санкциями компании "Бурисма" Злочевского).

Но особо прогремели, конечно, санкции против против экс-президента Петра Порошенко.

Формальное основание - совместная с Медведчуком "антигосударственная" деятельность.

Обоим, как напомнила СБУ, объявлено о подозрении "в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса". "По данным следствия, во время исполнения полномочий президента чиновник (то есть Порошенко - Ред.) поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик", - говорится в сообщении спецслужбы.

Зеленский же, комментируя введение санкций против Порошенко и других, обвинил их в выводе из Украины "миллиардов гривен".

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел. А сейчас служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди: Медведчук и Порошенко – они партнеры в этом кейсе, но я не хочу винить, это делают суды", – заявил Зеленский.

Сам Порошенко назвал решение СНБО в отношении себя "антиконституционным, политически мотивированным".

"У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский", – написал Порошенко в своем Telegram-канале.

По словам экс-президента, Зеленский "первые три года президентства полностью игнорировал проблемы армии", а перед российским вторжением "не готовился к войне сам, не готовил армию и страну, скрывал от народа информацию, касающуюся безопасности всех и каждого". На Зеленском, по заявлению экс-президента, лежит "ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию, в условиях, когда военным критическим нечем воевать".

"Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому он запустил кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и здесь уже без Порошенко – никак", – написал экс-президент.

Он заявил, что "в глубоком тылу кучка власть имущих, паразитируя на военном положении, возводит в Украине авторитарный политический режим, подобный путинскому".

Также Порошенко связал санкции с тем, что, по его мнению, Банковая уже начала готовится к выборам.

В соцсетях его сторонники начали писать посты в поддержку, а парламентская фракция "Евросолидарности" уже второй день подряд срывает пленарные заседания Рады, блокируя трибуну в знак протеста.

Фракция "Евросолидарности" протестует против антипорошенковских санкций. Фото: Telegram-канал Ирины Геращенко

Соратники Порошенко заявляют, что власть не намерена ограничиться экс-президентом.

"Это атака не только на Порошенко. Она будет продолжена на всех, кто смеет открывать рот и говорить правду. На всех, кто имеет отношение к медиа. Потому что сохранение власти эти люли видят через зачистку медиаполя. Но, открыв этот внутренний фронт с инакомыслием, из трехлетней "теплой ванны" марафона власть прямо попадает в ящик Пандоры, который она так не вовремя открыла стране", - написала на своей странице в Facebook народный депутат Виктория Сюмар ("Евросолидарность").

Оппоненты Порошенко апеллировали к обвинениям о предъявленных следствием бизнес-схемах Порошенко и Медведчука, но не только.

"Сегодня проблема не в санкциях, их предыстория понятна. Проблема в раскачивании единства общества, которым системно, на протяжении военных лет в социальных сетях и медиа занимаются некоторые политические деятели и их "ботофермы". Меня приобщали к закрытым презентациям результатов медиамониторинга. Где ясно видно как, фактически в унисон с кремлевскими месседжами и дестабилизационными кампаниями украинскими деятелями разгоняются "зрады". Это конкретный список вредных нарративов, которым придется посвятить отдельные публикации. Буду просить разрешения обнародовать часть информации. Меня всегда беспокоило, происходит ли эта синхронизация с Кремлем из-за недальновидности и тщеславия, или здесь есть другая, более отвратительная связь. Надеюсь, наши спецслужбы расследуют этот вопрос", - написал на своей странице в Facebook по поводу Порошенко народный депутат Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа").

Латиноамериканский сценарий

В принципе обвинения против группы влияния Порошенко со стороны Зеленского не новы. Однако нынешняя внешнеполитическая конъюнктура делает их еще более значимыми.

Как мы писали, республиканская администрация, очевидно, размышляет о том, чтобы в Украине в ходе мирного урегулирования состоялись президентские выборы.

Об этом прямо говорил посланник президента США по Украине Кит Келлог и это дал понять сам Дональд Трамп.

Как считает политолог Андрей Золотарев, в Украине подобные заявления звучат "как выстрел стартового пистолета".

"Проблемой для Зеленского является то, что если США действительно будут настаивать на проведении кампании, Трампу не получится сказать нет. Поэтому, судя по всему, на Банковой достали план "Б", который включает, как мы видим, санкционный пакет. Конечно, у кого-то могут возникнуть вопросы, почему только спустя пять лет, вопреки разным заявлениям, занялись Порошенко. Но очевидно, что в свете перемен в отношениях с США решили продолжить зачищать политическое поле от него и других ресурсных игроков. Хотя не исключаю, что вообще в Порошенко видят идеального спарринг-партнера для выборов, так как раз его Зеленский может обогнать в избирательной гонке", - комментирует эксперт "Стране".

Однако напомним, что президент Зеленский, выступая перед прессой 13 февраля, заявил, что "вопрос выборов не стоит", и об этом якобы не шла речь на недавней встрече с министром финансов США Скотом Бессентом.

Политолог Руслан Бортник полагает, что президент не лукавит.

"Вероятность выборов увеличивается, однако власть на самом деле не собирается их проводить. Заставить ее могут только кризис в ходе переговоров или большие проблемы на фронте. Зачистка политического поля проводится не с оглядкой на кампанию, а с целью обеспечить монопредставительство на переговорах. Вспомните: Порошенко помимо санкций не пускают на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а он анонсировал встречи высокого уровня - в том числе с генералом Келлогом. В Украине не должно быть никого, на кого бы условно Илон Маск мог бы указать пальцем как желаемого переговорщика от Украины. У США не должно быть в этом плане выбора. Зеленский ховет сам договариваться с Трампом о условиях мира, которые должны помочь ему усилить власть внутри в Украине", - комментирует эксперт "Стране".

Для конкретно Порошенко ситуация может развиваться плохо, прогнозирует Бортник. "Дело же может идти не только о "Рошен" и миллионах, якобы выведенных из страны. Есть же еще телеканалы, которые формально Порошенко не принадлежат, но прецедент же был. И до запрета "Евросолидарности", у которой фракции разных уровне, тоже дело может дойти, на этот счет есть другой прецедент. В общем может начаться разгром всей вертикали Порошенко", - полагает Бортник.

В тоже время, стоит обратить внимание, чтоу ары наносятся не только по Порошенко, но и по всем оппонентам власти по широкому спектру.

Например, после прихода к власти Трампа, власть начала наступление на многочисленных грантовых активистов, которым ранее покровительствовала Демпартия США. Как мы писали, "пробой пера" стало увольнение с должности главы Агенства оборонных закупок близкой к этим активистам Безруковой. Несмотря на шквал медийного возмущения, и выражение "озабоченности" со стороны западных послов, никакой негативной реакции на это решение со стороны органов власти США не было. Что Банковая, судя по всему, восприняла как карт-бланш на дальнейшее действия против активистов (точнее, той их части, которая власть часто критиковали).

Так, влиятельного в тусовке связанных с Демпартией активистов Виталия Шабунина, отправили из Киева служить на фронт в Харьковскую область, что он сам воспринял как наказание за критику власти и стремление ограничить его медийную активность (правда, самого Шабунина уже давно обвиняли в том, что он фиктивно числился на воинской службе, на самом деле занимаясь своими вопросами в Киеве - по этому поводу еще в прошлом году было возбуждено уголовное дело).

Также новые возможности для Банковой открывает и перекрытие финансирования грантовых структур со стороны USAID. Зеленский уже заявил, что финансирование части этих проектов возьмет на себя бюджет. То есть, он фактически хочет "перевербовать" активистов и поставить себе на службу.

Не забывает Банковая и о потенциально главном конкуренте Зеленского - экс-главкоме Валерии Залужном.

Так, вчера власти внезапно решили передать в состав Одесского национального университета крупнейший юридический ВУЗ страны Одесскую юридическую академию, президентом которой является бывший народный депутат Сергей Кивалов.

Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко утверждает, что присоединение академии к университетму Мечникова стало реакцией властей на недавнее совместное фото Кивалова с бывшим главнокомандующим ВСУ и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, которые появились в сети (Залужного и Кивалова связывают дружеские отношения).

После появления фото близкие к Офису президента блогеры стали разгонять недовольство по поводу близости экс-главкома к бывшему депутату-регионалу и соратнику Януковича.

Залужный же на вопросы о связях с Киваловым ответил в Фейсбуке: "Все нормально, ждем шашлыки", - видимо, отсылая к заверениям Владимира Зеленского накануне вторжения РФ о том, что войны не будет, а весной всей страной "будем жарить шашлыки".

По данным Гончаренко, после этого комментария "в Офисе подумали, что Залужный не идет в союзе с ними на выборы и началось".

Напомним, Залужный считается потенциальным главным конкурентом Зеленского на будущих выборах. Согласно опросам, экс-главком побеждает действующего президента во втором туре. В связи с этим, по данным источников, Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться на выборах. Однако никаких данных о том, что посол поддался этим уговорам, нет. О чем косвенно говорит и решение властей по академии Кивалова.

В общем, Зеленский, похоже, действительно активно зачищает политическое пространство в ожидании предвыборной кампании. О которой ему настойчиво говорят американцы.

Но источник в политических кругах видит ситуацию более широко.

"По сути, Зеленский сейчас пытается построить в Украине классическую латиноамериканскую или африканскую проамериканскую диктатуру времен холодной войны. Когда диктатор клянется в верности Вашингтону, передает американским корпорациям права на разработку полезных ископаемых, изо всех сил "борется с коммунистами", а взамен получает от США право творить внутри страны, все, что ему вздумается. Однако тут есть несколько проблемных вопросов. Во-первых, видит ли Трамп в Зеленском своего "сукиного сына", либо у него есть другие кандидатуры на эту роль? Не все сигналы из Вашингтона по этому поводу для действующего президента позитивные. Во-вторых, готов ли будет работать с ориентированной на Вашингтон диктатурой Евросоюз и будет ли видеть для нее перспективу членства в ЕС? В-третьих, готова ли Москва будет терпеть такой режим у себя под боком, либо она видит иную внутриполитическую конфигурацию Украины и будет настаивать на ней, как на условии завершения войны? Точного ответа на эти вопросы пока нет. И Зеленский, который сейчас резко нарастил обороты по закручиванию гаек внутри страны, сильно рискует ошибиться в расчете", - говорит источник.

Касательно заявлений по поводу перспектив Зеленского из Вашингтона, то они действительно весьма неоднозначные. Очередное из них на днях сделал сам Трамп.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он, чтобы президент Украины уступил территорию или обменял ее для завершения войны, Трамп сказал: "ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки".

На вопрос, не будет ли Зеленский исключен из переговорного процесса, он сказал, что этого не будет, "пока он там", но дал понять, что Зеленского "там" (то есть у власти в Киеве) может не быть после выборов.

"Пока он там. Но в какой-то момент вам также понадобятся выборы", - сказал Трамп.