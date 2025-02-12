Народный депутат и экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против него, обвинив президента Владимира Зеленского в создании в Украине "путинского режима".

Об этом Порошенко написал в своем телеграм-канале.

По его словам, "СНБО принял антиконституционное, политически мотивированное решение".



"У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский", – заявил Порошенко.



Порошенко обвинил Зеленского в том, что тот "первые три года президентства полностью игнорировал проблемы армии", в том, что "в течение пяти месяцев перед вторжением игнорировал все разведывательные данные союзников о неизбежном вторжении, не готовился к войне сам, не готовил армию и страну, скрывал от народа информацию, касающуюся безопасности всех и каждого", а также в "коррупции на большой крови".



"Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому он запустил кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и здесь уже без Порошенко – никак", – написал экс-президент.



Он заявил, что "в глубоком тылу кучка власть имущих, паразитируя на военном положении, возводит в Украине авторитарный политический режим, подобный путинскому".

"Почему они это делают? Потому, что у них начались выборы. Не у нас. У власти", – считает Порошенко.

Напомним, журнал Forbes сообщил, что санкции введены против экс-президента Петра Порошенко. В свою очередь источники "Страны" подтверждают информацию о введении санкций. Согласно сообщениям источников других украинских изданий, речь идёт о статье "государственная измена".

Ранее Зеленский в вечернем обращении заявил, что опубликует решение о санкциях СНБО завтра, 13 февраля.

Как мы писали, сообщения, что в политических кругах Украины обсуждают возможное введение санкций против экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, появились около месяца назад.