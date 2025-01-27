Против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко требуют ввести санкции.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

В петиции говорится, что деятельность Порошенко "нанесла существенный ущерб национальным интересам Украины".

"Прошу рассмотреть предложение о введении санкций против одного из учредителей запрещенной "Партии регионов" Петра Порошенко из-за его деятельности, которая нанесла существенный ущерб национальным интересам Украины", - пишет автор петиции.

Также уточняется, что Порошенко был министром экономики при Викторе Януковиче, поддержал Харьковские соглашения, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму и т.д.

Ранее мы писали о том, что в политических кругах Украины обсуждают возможное введение санкций против экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Предполагается, что резкие движения властей против Порошенко блокировал уходящий президент США Джо Байден, однако теперь, когда он ушел, защищать экс-президента на геополитическом уровне уже больше некому.

Также активно расходятся слухи, что против экс-президента хотят ввести санкции СНБО.