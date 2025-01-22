Благотворительный фонд бывшего президента Украины Петра Порошенко тратил пожертвования на скупку государственных облигаций.

Об этом сообщает издание "Закон и бизнес".

Издание выяснило, что в январе 2024 года фонд, за счет поступивших на его счет благотворительных взносов, купил "военных" ОВГЗ на 356 миллионов гривен. В апреле он получил проценты по этим облигациям, которые Порошенко указал в своей декларации в графе "доходы".

Также издание пишет, что благотворительность от имени Порошенко по сути финансирует Минфин Украины через выплату процентов по облигациям.

"По оценкам экспертов, именно за начисленные государством проценты на ОВГЗ в размере примерно 2,5 млрд. грн. были профинансированы все благотворительные пиар-проекты Порошенко с момента начала полномасштабной войны", - говорится в публикации.

Также за операции с этими облигациями принадлежащий Порошенко "Международный инвестиционный банк" снял с фонда Порошенко полтора миллиона гривен комиссии (то есть, "благотворительные" деньги превратились в коммерческую прибыль).

Издание полагает, что взносы в фонд Порошенко, за счет которых потом выкупаются облигации, делают подконтрольные бывшему президенту компании - в целях минимизации уплаты налогов, которые не взимаются с благотворительных выплат.

Журналисты пишут, что использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли и минимизации налогообложения подпадает под статьи УК Украины.

Ранее в политических кругах Украины обсуждали возможное введение санкций против Порошенко. А советник Офиса президента Сергей Лещенко анонсировал проблемы для экс-президента из-за смены власти в США.