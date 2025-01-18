Советник Офиса президента Сергей Лещенко анонсирует грядущие проблемы для бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В одном из своих прямых эфиров он обратил внимание на то, что сторонники экс-президента в последние дни массово пишут в соцсетях о том, что украинские власти готовятся вводить санкции против Порошенко.

Лещенко это связывает с тем, что экс-президент беспокоится за свою судьбу в связи со сменой власти в США.

По словам советника Офиса президента, уходящий президент США Джо Байден и его администрация сдерживали расследование уголовных дел против Порошенко.

"У Трампа же никакого интереса к Порошенко нет. Он ему по барабану, до лампочки. Поэтому Порошенко чувствует, что может уже скоро лишиться американской поддержки. И у него начинает подгорать, что за его делишки с Медведчуком придется отвечать", - сказал Лещенко.

Он прямо не подтвердил, что против Порошенко готовятся санкции, но считает, что тот их "полностью заслужил" и выразил надежду, что, в этот раз, президент Владимир Зеленский (в плане наложения санкций) "пойдет до конца".

Ранее мы писали, какие перемены могут наступить в украинской политике при новоизбранном президенте США Дональде Трампе.