В центре Киева на улице Крещатик, недалеко от Бессарабского рынка, закрылся самый известный фирменный магазин Рошен.

На горячей линии компании "Стране" сообщили, что магазин закрыт навсегда.

"Причины неизвестны", - сообщил администратор на линии.

Напомним, в марте на сайте президента зарегистрировали петицию с требованием "возобновить расследование дел о деятельности Петра Порошенко".

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".

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