Киевский ТРЦ Ocean Plaza продолжит работать, несмотря на решение ВАКС о конфискации торгового центра.

Об этом "Стране" сообщил Александр Фащевский, собственник управляющей компании "КММ", которая продолжает операционно поддерживать работу ТРЦ.

"ТРЦ Ocean Plaza продолжает работать. Конфискация 67% доли ТРЦ в пользу государства не повлияет на его работу, поскольку управлением операционной деятельности ТРЦ занимается украинская управляющая компания "Киев Молл Менеджмент", действующая на основании договора об управлении, заключенного с ООО "Инвестиционный Союз "Лыбидь". В рамках своих полномочий управляющая компания осуществляет полное сопровождение ТРЦ в сфере арендных отношений, занимается техническим обеспечением и обслуживанием объекта, его маркетинговой поддержкой и т.д. Таким образом, мы можем гарантировать арендаторам бесперебойную работу ТРЦ и выполнение своих обязательств согласно условиям договоров аренды", – сообщил "Стране" Александр Фащевский.

Напомним, иск Минюста о национализации Ocean Plaza начали рассматривать в начале марта.

Также мы писали, что в июле прошлого года в Киеве закрылся торговый центр "Ocean Plaza".

После этого в ГПУ сообщали о его национализации за финансирование армии РФ.

В августе прошлого года киевский суд снял арест с ТРЦ "Ocean Plaza" и передал имущество в управление АРМА.