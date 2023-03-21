В Киеве утром во вторник, 21 марта, опять наблюдается ухудшение атмосферного воздуха. Власти города призывают не открывать окна и не заниматься спортом на улице.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), обнародованном в телеграм-канале.

Между тем сервисы мониторинга атмосферы рисуют превышение вредных частиц в столице в восемь раз, качество воздуха в столице определено как "вредно для уязвимых групп".

Напомним, та же ситуация в воздухом наблюдалась и вчера. Особенно, на Левом берегу столицы фиксировался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Экологи связывают это с отсутствием ветра и осадков, которые сбивают смог и выбросы ТЭЦ. По словам эсперта, качество воздуха в Киеве улучшится, когда изменится погода, а системно решить эту проблему поможет увеличение зеленых зон в столице.

Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

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