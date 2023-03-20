Глава военной администрации Киева Сергей Попко подписал приказ о сокращении комендантского часа в столице. Как и анонсировалось, с 26 марта он будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

"Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице", - говорится в сообщении.

Власти подчеркивают, что сокращение комендантского часа не ослабит обороноспособность столицы.

Напомним, в КГВА ожидают, что уменьшение комендантского часа будет "способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест".

Также сообщалось, что комендантский час сократят и не только в Киеве, а и в области. А транспорт в столице будет работать на час дольше.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.

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