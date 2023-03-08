Киевляне тоже хотят сокращения комендантского часа, как это недавно было сделано в Одессе, с 00:00 до 05:00.

Соответствующая петиция с предложением изменить продолжительность комендантского часа в столице, размещенная на сайте Киевского горсовета, уже набрала необходимые шесть тысяч подписей и теперь должна быть рассмотрена властями Киева.

Сейчас комендантский час в столице действует с 23.00 до 5.00 утра.

Автор обращения Андрей Демьяненко предложил сократить комендантский час в столице с 0:00 до 5:00, "так как у большинства наемных работников нет возможности вовремя попасть домой".

Напомним, в Киеве с февраля ввели пропуски нового формата для передвижения по городу в комендантский час.

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