Средняя температура воздуха минувшей зимой в Киеве составила -0,4 градуса, что выше климатической нормы на 2,1 градуса. Таким образом она вошла в десятку самых теплых зим в столице с 1 881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Зимние месяцы в столице были теплее нормы, особенно январь, аномально теплая погода за этот месяц в Киеве побила температурные рекорды. Метеорологи зафиксировали тогда 16 рекордов.

Всего за зиму в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов, что больше за весь 2022 год.

Самым холодным днем зимы была дата 6 декабря, когда температура воздуха опустилась до минус 10,9 градусов, а самым теплым - 1 и 2 января, когда температура воздуха поднялась до +13,2 градусов.

Осадков этой календарной зимы выпало 107 мм, что составило 87% климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила -0,2 градуса, что выше климатической нормы на 2,1. Холоднее всего в последний зимний месяц было 8-го числа, когда минимальная температура снизилась под утро до -10,3.

Напомним, в начале января в Киеве три дня подряд фиксировали рекордное тепло.

Также сообщалось, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.

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