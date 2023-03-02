В пятницу, 3 марта, в Украине обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в Карпатах 5-10 градусов мороза; днем 2-7 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до +11 градусов.

Большая часть дня в западных областях будет облачной, возможны дожди. Температура воздуха будет составлять +3...+5 градусов. На Востоке также будет облачно, однако значительно теплее – +5…+7 градусов.

На севере страны с самого утра будут облака, а пасмурная погода не отступит до позднего вечера. Однако осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов. На юге будет теплее всего - до +7...+9 градусов.

В Киеве дневная температура 3 марта до +6.

Напомним, что ранее харьковский сурок Тимка ІІІ прогнозирует наступление весны в середине марта.

Также американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.

Ранее мы писали, что журнал Time предсказывает глобальную миграцию человечества в течение следующих 50 лет и называет конкретные места, куда стоит уехать уже сейчас. Жить на побережье и в тропиках будет невозможно из-за аномальной жары, зато Сибирь, Арктика и Канада обрастут мегаполисами.