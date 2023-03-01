В среду, 1 марта, в Украине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Об этом говорит прогноз погоды Укргидрометцентра.

Лишь в северо-восточных областях сегодня днем небольшой мокрый снег. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 0...+5, в южной части и Закарпатье +6...+10.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура +2...+4.

Прогноз погоды на 1 марта 2023 года от синоптиков Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 1 марта в Украине ожидается преимущественно сухая погода, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможен небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +2...+5. В южной части Украины и на Закарпатье до +5...+10.

В Киеве сегодня облачная погода, но без существенных осадков. Днем в столице ожидается +1...+3.



Напомним, что ранее харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна.

Также американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.