Во вторник, 28 февраля, практически по всей Украине ожидается сухая погода - антициклон по имени Hazal будет блокировать осадки. Ветер подует преимущественно северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра ночью на востоке возможен мокрый снег, там "будет пакостить юго-восточный атмосферный фронт".

Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1...-5 градусов, а днем столбики термометров покажут +1...+5 градусов. В южных регионах ожидается +4...+9, в Крыму до +12 градусов.

"Между прочим, сейчас, днем 27 февраля, в Ялте уже +19, Севастополе +20, в Симферополе +18, в Донецке +14, в Луганске +15, в Херсоне +13, в Николаеве +11 градусов", - добавила синоптик.

При этом в Виннице, Ивано-Франковске, Хмельницком, Белой Церкви идет снег, а столбики термометров там показывают -1 градус.

В Киеве завтра "зима приветливо помашет рукой". Ночью будет -2...-4 градуса, днем потеплеет до +2. Осадков во вторник не прогнозируется.

Забегая наперед, синоптик рассказала, какой будет погода в первые дни весны.

"Начало марта не сулит серьезных синоптических форс-мажоров - ночью будет подмораживать, днем будет теплеть, периодические осадки, все нормально, ранняя весна как ранняя весна", - написала Наталья Диденко.

Напомним, харьковский сурок Тимка Третий спрогнозировал наступление весны в середине марта.

Также сообщалось, что в Киеве в январе было установлено больше температурных рекордов, чем за весь 2022 год.