Сурок Тимка Третий прогнозирует наступление весны в середине марта. Предсказания погоды с помощью сурка - традиция биостанции в Гайдарах под Змиевым Харьковской области.

Об этом сообщает "Суспильне".

С 2004 года сурки помогают ученым предсказывать приход весны, Тимка - уже третий сурок, за которым наблюдают ученые.

Кроме того, Тимку спросили, что нужно есть украинцам, чтобы быть здоровыми. Сурок выбрал свеклу.

Сурку подарили корзину с овощами, печеньем и сгущенкой.

У Тимки непростая судьба. Более полугода сурок был в оккупации РФ в селе Нестеровка Харьковской области, затем село освободили.

По словам заведующего биологической университетской лабораторией "Восточные степи" Владимира Грубника, 70-80% прогнозов Тимка сбываются.

В Украинском гидрометцентре напоминают, что День сурка - это праздник, главная цель которого - привлечь внимание к исчезновению вида (обитающие в Украине степные байбаки - исчезающий вид сурков, занесенный в Красную книгу).

"К серьезным научным прогнозам и синоптикам это не имеет никакого отношения", - сообщают в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в феврале.

Также сообщалось, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.