Температура воздуха в Украине в феврале в этом году будет в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют месячное количество осадков - 29-83 мм, что в пределах нормы.

По данным многолетних исследований, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 0-6 градусов мороза, на юге и Закарпатье местами 1-4 градуса тепла.

Самая низкая температура в Украине, которая была зафиксирована - 15-39 градусов мороза, самая большая - 12-24 градусов тепла, на юге и юго-западе до 24 тепла.

Среднее количество осадков в последний месяц зимы составляет 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

Напомним, в Киеве, в парке "Наталка" на Оболони, на фоне аномально теплой зимы в январе зацвели сакуры.

Ранее мы писали, в первый день 2023 года в Украине зафиксировали 64 метеорологических рекордов. 1 января в Украине значение максимальной температуры на многих метеостанциях фиксировали в пределах от +10 до +20 градусов.

Кроме того, ранее в Киеве зафиксировали рекордное тепло. Климатическая норма была превышена на 13,8 градусов, что соответствует погоде середины апреля.