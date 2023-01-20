Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото оленихи.

Снимок сделан фотоловушкой, установленной в зоне отчуждения ЧАЭС.



Как любое животное, базовые потребности которого (жизненное пространство, база питания, безопасность) неплохо обеспечены, олень еще и интересуется всем, что кажется ему необычным и нездешним. А фотоловушки на заповедной территории именно такие.

Благородный олень - самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов - европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса – все это привело к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также заповедник сообщал, что подписал соглашение о сотрудничестве в рамках программы исследования популяции волка в Центральном Полесье.