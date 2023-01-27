В пятницу, 27 января, в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Только в Карпатах и днем в Одесской области будут небольшие осадки.

В Карпатах, Кировоградской, Сумской Полтавской, Днепропетровской и восточных областях утром местами туман.



Температура днем от -3 до +2, в Закарпатье и в Крыму +4...+9.

В Киеве в пятницу днем будет держаться температура на уровне 0 градусов.

Прогноз погоды на 27 января 2023 года

Синоптики напоминают о подъеме воды в реках. На участке Верхнего Днепра в Черниговской области значительное затопление заводи и затопление жилых домов ряда сел.

Постепенное повышение уровней воды на 2-8 см в сутки и нарушение транспортного сообщения будет на участке Десны (Новгород-Северский - Макошино). На притоке Десны реке Снов превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения.

На реках Припять, Выжовка и Стоход в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки. Происходит дальнейшее затопление приусадебных участков в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов.

На Западном Буге и его притоках (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды на 0,1-0,3 м.

Карта повышения уровня воды в Украине

Напомним, что Чернобыльский заповедник опубликовал фото енотовидной собаки в снегу зоны отчуждения.

Также, что в Киеве ликвидировали последствия непогоды после ночного снегопада.