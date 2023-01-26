Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии енота, сделанные фотоловушками в зоне отчуждения ЧАЭС в марте.

Снимки появились в Фейсбуке организации.



Уссурийский енот или енотовидная собака – единственный представитель семейства псовых, который на зиму залегает в спячку. Правда, осенью ему нужно хорошо побегать, чтобы наесть до холода несколько дополнительных килограммов.

Бегать приходится и весной, когда запасы жира практически исчезают (фотоловушка поймала енота именно в марте). Поэтому и рыскает всеядное животное по лужайкам и опушкам в поисках чего-то питательного.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал видео спешащего по делам в зоне отчуждения кабана.

Также заповедник публиковал фото выдры во время зимней рыбалки на льду в зоне отчуждения.