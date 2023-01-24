Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото выдры на льду реки зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимок появился в Фейсбуке организации.



В заповеднике отметили, что выдры – чрезвычайно игривые создания. Но еще больше они любят вкусно поесть. Поэтому любую возможность используют, чтобы поймать рыбу, лягушку, рака или другого водного беспозвоночного.

А еще эти вертлявые хищники хорошо плавают и ныряют. Лед им не помеха. Ведь всегда найдется прорубь или участок незамерзшей воды, где можно заняться рыбалкой или исследованием подводного мира.

Ранее заповедник опубликовал фото любопытной самки благородного оленя из зоны отчуждения.

Также заповедник представлял топ-5 интересных фактов о европейском барсуке. Например, барсук может жить и самостоятельно, и крупными компаниями. Иногда в одной норе живут несколько семейств.