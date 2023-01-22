Европейский барсук из зоны отчуждения. В Чернобыльском заповеднике сообщили интересные факты
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник представил топ-5 интересных фактов о европейском барсуке.
Они опубликованы в Фейсбуке организации.
- Из-за специфических черно-белых полос на морде это животное трудно спутать с другим.
- Барсук может жить и самостоятельно, и крупными компаниями. Иногда в одной норе живут несколько семейств.
- Очень интересны барсучьи лазы-городища: они могут иметь десятки входов-выходов, туннелей и камер. Некоторые барсучьи норы отстраиваются поколения за поколением и служат десятки, а то и больше лет.
- Перед зимовкой барсук существенно набирает вес, запасаясь знаменитым барсучьим жиром – надежным источником питательных веществ.
- Если беременная самка барсука впадает в зимнюю спячку, процесс развития зародышей в ее утробе сильно замедляется.
Ранее Чернобыльский заповедник сообщил, что начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения.
Также мы писали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось сделать фото бурого медведя.
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