Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал видео пробежки дикого кабана.

Ролик появился в Фейсбуке организации.

Дикий кабан на заповедных просторах у себя дома. Однако и здесь нужно бегать с оглядкой, потому что в зоне отчуждения живут не только травоядные, но и хищники.

Статус кабана в заповеднике - немногочисленный, хотя к 2015 году он был наиболее многочисленным среди копытных. В настоящее время численность животных медленно восстанавливается.

В Украине кроме заповедника вид распространен в Карпатах (до высоты 1800 метров), в лесной и лесостепной полосах.

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал фото выдры во время зимней рыбалки на льду в зоне отчуждения.

Также заповедник публиковал фото любопытной самки благородного оленя из зоны отчуждения.