Чернобыльский заповедник опубликовал видео спешащего по делам в зоне отчуждения кабана
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал видео пробежки дикого кабана.
Ролик появился в Фейсбуке организации.
Дикий кабан на заповедных просторах у себя дома. Однако и здесь нужно бегать с оглядкой, потому что в зоне отчуждения живут не только травоядные, но и хищники.
Статус кабана в заповеднике - немногочисленный, хотя к 2015 году он был наиболее многочисленным среди копытных. В настоящее время численность животных медленно восстанавливается.
В Украине кроме заповедника вид распространен в Карпатах (до высоты 1800 метров), в лесной и лесостепной полосах.
Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал фото выдры во время зимней рыбалки на льду в зоне отчуждения.
Также заповедник публиковал фото любопытной самки благородного оленя из зоны отчуждения.