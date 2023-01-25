В среду, 25 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Утром в западных областях местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Днем в Украине от -2 мороза до +3, в Закарпатье и в Крыму +1...+6.

В Киеве днем температура будет около 0 градусов.

Прогноз погоды на 25 января 2023 года

На участке Верхнего Днепра в Черниговской области сохранится значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе.

На участке Десны в Черниговской области будет продолжаться постепенное повышение уровней воды на 2-8 см в сутки, увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны.

Карта гидрологической опасности

На реках Припять, Выжовка и Стоход в пределах Волынской области также продолжится подъем уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки.

Напомним, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.

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