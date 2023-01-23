Неделя, которая приходит к нам после рождественских праздников, будет синоптически спокойной, без резких колебаний температуры или бурных метеорологических явлений и, что бывает нечасто, однородной.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным Диденко, сейчас в Украине преобладает антициклонический тип погоды, то есть на существенные осадки не стоит рассчитывать, а температура воздуха будет колебаться около нуля, опускаясь ночью до минусовых температур.

Завтра, 24 января, в Украине осадков не предполагается. Если не будет тумана, возможны солнечные прояснения, сообщила синоптик. Ветер будет восточного и северо-восточного направления. В Приазовье ветер может быть чуть более порывистым.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0...-4 градуса, в восточной части Украины -4...-8 градусов. Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается от 1 градуса мороза до 3 тепла, в Закарпатье и Крыму +4...+8 градусов.

В Киеве ночью также подморозит до -2...-5 градусов. В течение дня столбики термометров будут колебаться около нуля, к вечеру до 0... -2 градусов. Будет скользко, на дорогах может подстерегать гололедица.

Осадков 24 января в столице не предполагается.

Напомним, в минувшие выходные температура воздуха возвращалась на свое сезонное место.

Как писала "Страна", в Киеве в январе установлено больше температурных рекордов, чем за весь 2022 год.