В ближайшие выходные, 21 и 22 января, в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Ночью прогнозируются морозы. В западных областях возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным "температура воздуха станет более умеренной, приближенной если не к морозам, то хотя бы вернется на свое сезонное место".

В течение дня в субботу и воскресенье в большинстве областей Украины ожидается +1..+5 градусов. В южных регионах завтра еще задержится тепло, там столбики термометров покажут +7...+12, в центральных областях будет +5...+7.

Ветер в субботу будет сильным, а в воскресенье стихнет до умеренного.

Мокрый снег и дождь пройдут завтра в западных областях Украины, вечером охватят Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории осадки маловероятны.

В воскресенье в Украине будет сухо повсюду, "разве что туманы могут увеличивать влажность воздуха".

В Киеве в субботу и воскресенье будет без осадков, только завтра вечером возможен небольшой дождь и мокрый снег.

В ночные часы будет около нуля, в днем на выходных температура воздуха в столице составит +2...+4 градуса.

Напомним, на днях январское тепло в Киеве побило рекорды.

Также сообщалось, что сегодня местами будет сильный ветер. При этом в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сегодня ожидается значительное ухудшение погоды (первый уровень опасности). Там обещают дождь и мокрый снег.