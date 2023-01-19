Аномально теплая погода в январе в Киеве снова побила температурные рекорды. В среду, 18 января, в столице впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +7,3 градуса. Такой показатель на 1,6 градуса выше рекордного значения, зафиксированного в этот день в 1993 году (20 лет назад).

Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, обнародованные в Фейсбуке.

По данным метеорологов, климатическая норма была превышена на 9,8 градусов, что соответствует погоде начала апреля.

Максимальная температура вчера в Киеве поднялась до +10,2 градусов, превысив предыдущий рекорд для 2007 года на 0,8 градусов.

Минимальная температура воздуха в столице не опускалась ниже +3,7 градусов. Предыдущее рекордное значение синоптики фиксировали в 1990 году, тогда столбики термометров показывали +3,4 градуса.

Напомним, в начале января в Киеве три дня подряд фиксировали рекордное тепло.

Также сообщалось, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.

Между тем, с 23-24 января в Украине ожидается похолодание.