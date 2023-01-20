В пятницу, 20 января, в Украине будет теплая погода.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На большей территории страны облачно с прояснениями Без осадков, только в Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь, а в западных областях с мокрым снегом. Температура днем +5...+10, в южной части до +10...+15.

В Украине, кроме западных и большинства северных областей, местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 20 января 2023 года

При этом в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сегодня значительное ухудшение погоды (первый уровень опасности). Там обещают дождь и мокрый снег. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Синоптик Наталья Диденко пишет, что сегодня морозах речь еще не идет, однако в западных областях температура уже вблизи нуля, периодически идет мокрый снег.

В последующие дни похолодание охватит большую часть Украины. Пока же температура воздуха в пределах +6...+11, на востоке +3....+7, на западе около нуля.

Юго-восточный ветер будет с сильными порывами. Осадки в виде мокрого снега ожидаются только в западной части Украины.

В Киеве 20 января без осадков, порывистый ветер, до +10 днем.

Напомним, что ранее синоптик прогнозировала европейскую зиму в Украине в ближайшие два дня.