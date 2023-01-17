В среду, 18 января, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Киеве. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА в телеграм-канале.

В КГВА предупредили, что время сильного ветра необходимо:

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

не парковать рядом с ними автотранспорт;

если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Вместе с тем, по данным украинского Гидрометцентра, завтра в Киеве будет тепло. Температура воздуха днем достигнет отметки до +10 градусов, а ночью - до +6. Согласно карте синоптиков, в среду в Киеве ожидается дождь.

Напомним, на сегодня синоптик прогнозировала практически по всей Украине сильный ветер. В некоторых регионах пройдут дожди.

Также сообщалось, что пик потепления придется на Крещение (19 января).

Кроме того, мы писали, что в январе в Киеве три дня подряд фиксировали рекордное тепло.

Также сообщалось, что в первые дни января из-за высокой температуры в столичном парке "Наталка" зацвели сакуры. "Причиной этого явления стала аномально теплая зима, которая "разбудила" деревья", – рассказали в Киевзеленстрое.