В понедельник, 23 января, в Украине будет облачно с прояснениями. При этом осадки не предвидятся, а местами погода будет по-настоящему весенней.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем в западных областях 0...+5. В Закарпатье до +7...+12. На остальной территории от +3 до -2.

В Киеве сегодня днем термометры покажут 0...+2. Облачно с прояснениями, без осадков.

В первой половине дня сегодня будет удерживаться туман с видимостью до 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен первый уровень опасности.

На реках бассейнов Сяна и Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м над фактическими уровнями 22 января.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 23 января 2023 года

Напомним, что по прогнозам синоптика, температура воздуха вернется на свое сезонное место в ближайшее время.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.