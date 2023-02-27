Правительство Франции изучает возможность введения ограничений на использование воды на фоне самой засушливой в истории зимы.

Об этом заявил министр экологических преобразований Франции Кристоф Бэше в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, после сильной засухи прошлым летом уровень воды был уже низким, и ситуация ухудшилась из-за того, что этой зимой меньше дождей, чем обычно, особенно в феврале, который будет самым засушливым в истории.

"Я планирую уже в понедельник (сегодня - Ред.) собрать представителей власти в регионах, чтобы попросить их принять меры, которые позволят сейчас сэкономить воду", - сказал член французского правительства.

Ограничительные меры, как добавил он, могут включать распоряжение местных властей об ограничениях для отдельных лиц и фермеров.

В долгосрочной перспективе Франция должна улучшить отслеживание утечек и переработку использованной воды, как это делают в Италии и Испании, добавил он.

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