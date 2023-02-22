Уровень воды в Средиземном море начал снижаться после землетрясения в Турции и Сирии, которое забрало жизни более 45 тысяч человек и вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке.

СМИ сообщают о падении уровня воды с 20 февраля. Явление наблюдается в Венеции, Турции, Ливане и Кипре.

В Венеции гондолы не могут перемещаться по некоторым каналам из-за их пересыхания.

В Италии опасаются из-за риска засухи летом, пишет The Guardian. В частности, в Венеции экологи связывают пересыхание каналов с "необычно низкими приливами". Ситуацию усугубляет отсутствие дождей и то, что в Альпах выпало рекордно мало снега.

Напомним, число пострадавших при новом землетрясении в Турции превысило полтысячи человек.

Мы писали о том, что 20 февраля в Турции произошло очередное землетрясение. Тогда жителей трёх провинций призвали не приближаться к морю из-за риска, что его уровень может подняться на полметра, а в аэропортах наблюдалась паника.

"Страна" подробно анализировала, как землетрясение скажется на выборах президента Турции и на войне в Украине.