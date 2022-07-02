Известный итальянский туристический город Венеция обяжет туристов, которые приезжают на один день, делать бронирование и платить за посещение города. Это делается для того, чтобы регулировать количество посетителей, которых значительно больше, чем жителей исторического центра.

Об этом сообщает Guardian.

В пятницу власти Венеции обнародовали новые правила для однодневных туристов, которые вступят в силу с 16 января 2023 года.

Туристы, которые решат не оставаться на ночь в отелях или других помещениях, должны будут зарегистрироваться онлайн на день, в который они планируют приехать, и оплатить сбор в размере от 3 до 10 евро с человека, в зависимости от времени бронирования и сезона.

Нарушителям грозит штраф до 300 евро, если их остановят и они не смогут предоставить подтверждение того, что они забронировали и оплатили визит с помощью QR-кода.

Около 80% туристов приезжают в Венецию всего в день. В 2019 году, в последнем полном туристическом году перед пандемией, 19 миллионов однодневных путешественников.

Поскольку гости гостиниц и пансионатов уже платят налог на жилье, они освобождены от обязанности платить за визит в Венецию.

С помощью нового правила Венеция стремится найти этот баланс между жителями и долгосрочными и краткосрочными посетителями, сказал уполномоченный по туризму Венеции Симоне Вентурини, пообещав, что новая система будет проста для посетителей.

Он назвал Венецию первым городом в мире, который ввел такую ​​систему для однодневных посетителей.

Ранее "Страна" писала, что Кипр отменит все сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезжающих в страну туристов.

Также мы рассказывали, что в египетской Хургаде акула откусила купающейся туристке руку и ногу.