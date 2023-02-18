Недавно случившееся землетрясение в Турции и Сирии уже вошло в топ-5 самых разрушительных в XXI веке.

Об этом сообщает в своей инфографике "Голос Америки".

Остальные четыре в этом списке произошли в течение сравнительно короткого промежутка времени - 6 лет. Самым жестоким оказалось то, которое разразилось в январе 2010 на территории Гаити. Там, по самым приблизительным подсчетам, погибло 316 тысяч человек. Главной причиной настолько катастрофических последствий стала абсолютная инфраструктурная неприспособленность страны к бедствиям подобного рода.

Тем временем, по данным Reuters, число погибших в результате турецко-сирийского землетрясения превысило 45 тысяч человек.

В Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5 800 человек. Количество пропавших без вести власти не сообщают, следовательно, возможные итоговые потери можно представить только приблизительно.

По некоторым данным, разрушенными оказались более 264 тысяч квартир в домах разной этажности.

Ранее мы писали, что футболист турецкого "Хатайспора" Кристиан Атсу, который ранее играл за лондонский "Челси", сегодня найден мертвым под обломками дома, разрушенного землетрясением в Турции.

Также "Страна" рассказывала, что в турецкой провинции Хатай после мощного землетрясения 6 февраля образовался гигантский разлом. Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.