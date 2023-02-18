Землетрясение стало одним из самых разрушительных в 21-м веке. Скриншот видео

Недавно случившееся землетрясение в Турции и Сирии уже вошло в топ-5 самых разрушительных в XXI веке.

Об этом сообщает в своей инфографике "Голос Америки".

Остальные четыре в этом списке произошли в течение сравнительно короткого промежутка времени - 6 лет. Самым жестоким оказалось то, которое разразилось в январе 2010 на территории Гаити. Там, по самым приблизительным подсчетам, погибло 316 тысяч человек. Главной причиной настолько катастрофических последствий стала абсолютная инфраструктурная неприспособленность страны к бедствиям подобного рода.

Топ-5 самыхь смертоносных землетрясений

Тем временем, по данным Reuters, число погибших в результате турецко-сирийского землетрясения превысило 45 тысяч человек.

В Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5 800 человек. Количество пропавших без вести власти не сообщают, следовательно, возможные итоговые потери можно представить только приблизительно.

По некоторым данным, разрушенными оказались более 264 тысяч квартир в домах разной этажности.

В Турции и Сирии число жерт землетрясений превысило 45 тысяч человек

Ранее мы писали, что футболист турецкого "Хатайспора" Кристиан Атсу, который ранее играл за лондонский "Челси", сегодня найден мертвым под обломками дома, разрушенного землетрясением в Турции

Также "Страна" рассказывала, что в турецкой провинции Хатай после мощного землетрясения 6 февраля образовался гигантский разлом. Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.

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