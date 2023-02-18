Футболист турецкого "Хатайспора" Кристиан Атсу, который ранее играл за лондонский "Челси", найден мертвым под обломками дома, разрушенного землетрясением в Турции.

Об этом сообщил менеджер полузащитника Мурат Узунмехмет в Twitter.

"Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался", - написал Узунмехмет.

31-летний футболист сборной Ганы больше 10 дней находился под завалами дома, разрушенного в результате землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля.

За свою карьеру он успел поиграть за английские "Челси", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Борнмут", португальский "Порту", испанскую "Малагу" и другие клубы. К турецкому "Хатайспору" Атсу присоединился в сентябре 2022 года.

За сутки до землетрясения Атсу принес победу "Хатайспору" на 90+7 минуте. Представители клуба заявляли, что футболист собирался покинуть "Хатайспор" накануне трагедии.

О местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции 6 февраля.

Ранее "Страна" писала, как в Турции под завалами после землетрясения погиб местный футболист Ахмет Эюп Тюркаслан. Он защищал ворота турецкого клуба "Ени Малатьяспор".