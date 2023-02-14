В турецком отеле футболисты украинского клуба "Минай" (Закарпатье) подрались с российскими футболистами ярославского "Шинника". Обе команды живут в одном отеле Royal Seginus в Анталии.

Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

Стычки начались 13 февраля, когда, по версии "Базы", несколько представителей украинского клуба подошли к российскому футболисту и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам выйти на улицу и "разобраться один на один", однако в конфликт вмешались сотрудники отеля.

Через некоторое время украинские игроки подрались с российским в лифте, но лифт приехал на этаж, где стояли ярославские спортсмены, и завязалась массовая драка.

В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь. Теперь полиция дежурит в гостинице постоянно.

На официальных источниках обоих клубов о драке ничего не говорится. Но подтверждается, что обе команды сейчас в Турции.

Ранее сообщалось, что в Италии на телешоу подрались из-за России и дирижера.

Также мы писали, как во Франции футбольные фанаты вырвались на поле и устроили драку на трибунах.