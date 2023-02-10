Подавляющее большинство стран не поддерживает позицию Украины по бойкоту Олимпиады в случае выступления на ней российских спортсменов под нейтральным флагом.

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в письме к президенту Национального олимпийского комитета Вадиму Гутцайту, которое опубликовал в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Согласно информации журналиста, Бах написал ответ на письмо Гутцайта от 26 января, в котором тот говорит, что НОК Украины рассматривает вопрос бойкота Олимпиады, если в ней будут участвовать российские и белорусские атлеты.

"Угроза бойкотом Олимпийских игр, которую, по вашей информации, сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, которые мы отстаиваем. В этом отношении НОК Украины, безусловно, не имеет поддержки или солидарности со стороны подавляющего большинства участников олимпийского движения. И, как показала история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОКов", – говорится в письме.

Бах заявил, что, хотя окончательное решение о допуске или недопуске россиян и белорусов к Олимпиаде еще не принято, Украина уже разослала другим государствам свою позицию, чем осуществляет на них давление.

При этом президент МОК утверждает, что подавляющее большинство стран восприняло эту позицию как "крайне досадную".

Бах сказал, что исключение российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр будет дискриминацией по отношению к ним, а это не соответствует принципам международного олимпийского движения. Он добавил, что против такого запрета высказался и Совет ООН по правам человека.

Президент МОК также назвал "лживыми" заявления Украины, что Международный олимпийский комитет поддерживает войну, убийства и разрушения.

"Такие заявления не могут быть основой для какой-либо конструктивной дискуссии", – написал Бах.

Напомним, недавно в США заявляли, что они не против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, если те не представляют свою страну.

А, по данным Daily Mail, британские спортсмены готовы принять позицию Международного олимпийского комитета и участвовать в Олимпиаде, несмотря на негативную реакцию властей страны.