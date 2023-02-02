Систему квалификации на летнюю Олимпиаду 2024 года не будут изменять из-за допуска к состязаниям российских и белорусских спортсменов.

Об этом заявил Международный олимпийский комитет (МОК) в ответах на вопросы по поводу решения разрешить атлетам из РФ и Беларуси участвовать в международных соревнованиях.

"Квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись. МОК не будет просить международные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили квалификационные возможности из-за войны", - сказано в материале.

В МОК добавили, что идет речь об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже не российских и белорусских спортсменов, а "нейтральных спортсменов, соблюдающих строгие условия", которые выдвинул комитет, в том числе отсутствие любой идентификации со своей страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил.

Также в МОК объяснили, почему решили допустить атлетов из Беларуси и РФ.

"Мы понимаем стремление поддержать украинских спортсменов и украинское олимпийское сообщество, которые ужасно страдают от войны вместе со всеми другими украинцами. Но Олимпийский комитет и, в более широком смысле, олимпийское сообщество также обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и, в более широком смысле, международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Когда государства так вопиюще игнорируют права человека, у нас больше обязательств по поддержке наших общих ценностей", - пояснили в МОК.

Напомним, в конце января в МОК допустили участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в следующем году.

После поднявшегося шквала критики со стороны украинских властей организаторы летних Олимпийских игр - 2024 заявили, что будут следовать объявленному Международным олимпийским комитетом решению.