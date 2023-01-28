В Международном олимпийском комитете уже допускают, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Ранее об этом писали СМИ, а теперь заявил и глава МОК Томас Бах.

"Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - цитируют Баха западные СМИ.

Напомним, вчера президент Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в "лицемерии".

Также "Страна" писала, что МОК разрешил мужчинам соревноваться в синхронном плавании на Олимпиаде.

При этом еще по состоянию на конец 2022 года санкции МОК не позволяли сборным России и Беларуси участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, что Украина грозит отказом от участия в Олимпиаде-2024, если в Играх примут участие россияне и белорусы. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины и президент Национального Олимпийского комитета Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook.

"Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях", – сообщил Гутцайт.