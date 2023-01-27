Президент Украины Владимир Зеленский обвинил руководство Международного Олимпийского комитета в лицемерии за его попытки разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в пятницу, 27 января.

Он сказал, что разочарован выступлением главы МОК Томаса Баха.

"Не бывает нейтральности во время войны", - заявил Зеленский.

Напомним, российским и белорусским спортсменам разрешили поучаствовать в Олимпийских играх-2024 в Париже под нейтральным флагом.

При этом еще в декабре прошлого года Владимир Зеленский потребовал не допускать Россию к Олимпийским играм даже под нейтральным флагом.

А министр молодежи и спорта Украины и президент Национального Олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.

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